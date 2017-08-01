أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حركة طالبان باكستان تصدر مجلة خاصة للنساء تدعوهن الى الجهاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حركة طالبان باكستان تصدر مجلة خاصة للنساء تدعوهن الى الجهاد

08:06 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

حركة طالبان باكستان تصدر مجلة خاصة للنساء تدعوهن الى الجهاد

حركة طالبان باكستان - ارشيفيه

اسلام أباد - (أ ف ب):

أصدرت حركة طالبان الباكستانية، الثلاثاء، النسخة الأولى من مجلة للنساء تهدف على ما يبدو إلى اقناعهن بالانضمام إلى الحركة المسلحة والمشاركة في الجهاد.

ونشرت حركة طالبان الباكستانية النسخة الاولى من مجلة "سنة خولة"، نسبة إلى صحابية معروفة في الاسلام، وعلى غلافها صورة لنساء يرتدين البرقع الذي يغطي كامل الجسد والوجه.

وفي المجلة مقابلة مع زوجة زعيم حركة طالبان التي لم يذكر اسمها، تحدثت فيها عن زواجها من فضل الله الخراساني عندما كان عمرها 14 عاما.

وقالت "أسألكن لماذا كل هذه الضجة في كل مكان الان عن زواج القاصرات .. علينا أن نفهم أنه إذا ترك الصبيان والفتيات الناضجين دون زواج لفترة طويلة، فقد يصبحون مصدرا للدمار الاخلاقي للمجتمع".

وكتب المقال الافتتاحي للمجلة "نريد أن نحفز المسلمات الى التقدم والانضمام الى صفوف المجاهدين".

وتتضمن المجلة عمودا يقدم النصائح للراغبات في الجهاد يشدد على "تنظيم التجمعات السرية في المنزل، ودعوة اخواتكن الجهاديات اللواتي يفكرن مثلكن ..ووزعن المواد المكتوبة التي تتحدث عن فريضة الجهاد، ونظمن دروس التدريبات الجسدية لاخواتكن. تعلمن كيفية استخدام الأسلحة البسيطة، واستخدام القنابل اليدوية".

وفي المجلة التي صدرت بالإنكليزية مقالا لطبيبة باكستانية تصف فيها قرارها بالتخلي عن التعليم الغربي وتبني الاسلام المتشدد بعنوان "رحلتي من الجهل الى الوعي".

وتنشر حركة طالبان مطبوعات باللغتين الاوردو والانكليزية على امل استقطاب المجندين الى صفوفها.

وكانت الحركة تنشط على فيسبوك وتويتر لكن تم اغلاق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدًا .. خاقان عباسي يتولى مؤقتًا منصب رئيس وزراء باكستان

    أخبار

  • باكستان تبحث عن رئيس وزراء جديد بعد إقالة نواز شريف المثيرة للجدل

    أخبار

  • الحزب الحاكم في باكستان يعتزم ترشيح رئيس وزراء جديد

    أخبار

  • الادعاء العام الألماني يرفع دعوى قضائية ضد أفغاني بتهمة القتال في

    أخبار

إعلان

45ad292970.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي

سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا