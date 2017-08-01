نائب وزير الخارجية الروسي: العقوبات الأمريكية لا تسهم في تنمية الثقة مع واشنطن

موسكو - (أ ش أ):

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، الثلاثاء، أن عقوبات الولايات المتحدة، التي تُناقش ضد روسيا غير شرعية على الإطلاق، وأنها لا تسهم في تنمية الثقة بين موسكو وواشنطن.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوجدانوف قوله في ختام المحادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري: "هي إجراءات غير شرعية على الإطلاق، وهي لا تسهم في تطوير التفاهم المتبادل والمستوى المطلوب من الثقة بيننا وبين الأمريكيين".

ووصف بوجدانوف، مبادرة الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بـ"المحزنة وهي لا تضيف التفاؤل إلى آفاق التنسيق حول القضايا الإقليمية"، قائلاً "هذا بالطبع كله محزن، لأنه يؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية، وأعتقد، أن هذا بالطبع، للأسف لا يضيف التفاؤل بخصوص ما يمكن حقا، أن نعول عليه لتنسيق نهجنا في مجموعة من القضايا بما فيها الإقليمية، بما في ذلك وبطبيعة الحال علاقتنا مع شريك هام وجار مثل إيران".

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، قانون عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وأيد الوثيقة 419 صوتًا مقابل 3 أصوات عارضتها، وسيحال مشروع القانون للتوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يملك حق معارضته.