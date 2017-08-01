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سناتور أمربكي: ترامب مستعد للحرب مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

سناتور أمربكي: مستعد للحرب مع

07:46 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

سناتور أمربكي: ترامب مستعد للحرب مع كوريا الشمالية

السيناتور ليندسي جراهام

واشنطن - (أ ف ب):

قال سيناتور جمهوري، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب أخبره أنه مستعد لخوض حرب لتدمير كوريا الشمالية ولن يسمح لها بتطوير صاروخ طويل المدى قادر على حمل رأس نووية.

وصرح السيناتور ليندسي جراهام، المتشدد بشأن السياسة الخارجية، لشبكة "إن بي سي" يوجد خيار عسكري وهو تدمير برنامج كوريا الشمالية وكوريا الشمالية نفسها".

والأسبوع الماضي، أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون أن بلاده تستطيع الآن ضرب أي هدف في الولايات المتحدة بعد تجربة صاروخ بالستي عابر للقارات.

وتحاول القوى العالمية كبح برنامج كوريا الشمالية للأسلحة من خلال فرض عقوبات دولية، إلا أنها فشلت في وقف التجارب الصاروخية التي تجريها بيونج يانج.

وقال جراهام أنه إذا فشلت الدبلوماسية وخصوصًا ضغوط الصين على حليفتها كوريا الشمالية، في وقف برنامج بيونج يانج، فإنه لن يكون أمام الولايات المتحدة من خيار سوى القيام بعمل عسكري مدمر.

ونقل عن ترامب قوله: "لقد تأجل حل المسألة لمدة عشرين عامًا. ستندلع حرب مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي إذا واصلت محاولة ضرب أمريكا بصواريخ بالستية عابرة للقارات".

وأضاف: "لقد قال لي ذلك. وأنا أصدقه، لو كنت مكان الصين لصدقته كذلك ولفعلت شيئًا حيال الأمر. يمكن وقف كوريا الشمالية إما عسكريًا أو دبلوماسيًا".

وتابع: "أفضّل المسار الدبلوماسي. ولكن لن يتم السماح لهم بامتلاك صاروخ يضرب أمريكا بسلاح نووي".

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