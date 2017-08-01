أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بلدية عرسال اللبنانية: انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية بين "حزب الله والنصرة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بلدية عرسال اللبنانية: انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية بين "حزب الله والنصرة"

07:45 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت نائب رئيس بلدية عرسال اللبنانية ريما كرنبي انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "جبهة النصرة" و"حزب الله"، على أن تغادر الحافلات التي تقل مسلحي النصرة والنازحين السوريين، صباح الأربعاء، من جرود عرسال متجهه إلى إدلب بسوريا.

وأوضحت ريما كرنبي - في تصريح خاص لمديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، في بيروت - أن المفاوضات انتهت إلى السماح بخروج 5 سوريين مقبوض عليهم في سجن رومية؛ 4 منهم مقبوض عليهم ولم تتم محاكمتهم وآخر تمت محاكمته، بالإضافة إلى لبنانيين وسوريين مطلوبين من مخيم عين الحلوة.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين جبهة النصرة الإرهابية وحزب الله - والذي يرعاه مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم وبدأ سريانه، الخميس الماضي - تقضي بخروج 200 مسلح من جبهة النصرة، بالإضافة إلى عائلاتهم وحوالي 10 آلاف نازح سوري راغبين في العودة إلى إدلب والقلمون بسوريا، مقابل الإفراج عن أسرى حزب الله الثمانية تباعًا مع وصول كل مجموعة من المسلحين والنازحين.

وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "جبهة النصرة" و"حزب الله"، أمس الإثنين، إلا أنها أُرجِئَت لليوم بسبب عوامل لوجستية.

هذا المحتوى من

bd85b73e85.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المئات من مسلحي "النصرة" وآلاف اللاجئين السوريين يغادرون عرسال

    أخبار

  • مصادر لبنانية: عملية تبادل أسرى حزب الله ستتم في حلب بسوريا

    أخبار

  • نائب رئيس بلدية عرسال: بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

    أخبار

  • قتلى وجرحى لحزب الله في قصف للنصرة على مقره بريف حلب في سوريا

    أخبار

إعلان

076e680013.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي

سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا