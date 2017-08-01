بلدية عرسال اللبنانية: انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية بين "حزب الله والنصرة"

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت نائب رئيس بلدية عرسال اللبنانية ريما كرنبي انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "جبهة النصرة" و"حزب الله"، على أن تغادر الحافلات التي تقل مسلحي النصرة والنازحين السوريين، صباح الأربعاء، من جرود عرسال متجهه إلى إدلب بسوريا.

وأوضحت ريما كرنبي - في تصريح خاص لمديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، في بيروت - أن المفاوضات انتهت إلى السماح بخروج 5 سوريين مقبوض عليهم في سجن رومية؛ 4 منهم مقبوض عليهم ولم تتم محاكمتهم وآخر تمت محاكمته، بالإضافة إلى لبنانيين وسوريين مطلوبين من مخيم عين الحلوة.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين جبهة النصرة الإرهابية وحزب الله - والذي يرعاه مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم وبدأ سريانه، الخميس الماضي - تقضي بخروج 200 مسلح من جبهة النصرة، بالإضافة إلى عائلاتهم وحوالي 10 آلاف نازح سوري راغبين في العودة إلى إدلب والقلمون بسوريا، مقابل الإفراج عن أسرى حزب الله الثمانية تباعًا مع وصول كل مجموعة من المسلحين والنازحين.

وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "جبهة النصرة" و"حزب الله"، أمس الإثنين، إلا أنها أُرجِئَت لليوم بسبب عوامل لوجستية.