وزير التعليم: فرض مصروفات على بعض المدارس الحكومية لضمان استمرارها

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لديها نماذج مضيئة من المدارس المتميزة، مثل المدارس اليابانية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيل.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزاة، إلى أن الوزارة رأت فرض مصروفات دراسية على تلك المدارس لتغطية ميزانيتها حتى يكتب لها الاستمرار، مشيرًا إلى أن هناك تجارب ناحجة تمت في الماضي وفشلت لأنها كانت مجانية.

وعن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، قال الوزير إن تكلفة الطالب بها 30 ألف جنيه سنويًا، مشيرًا إلى تحمل الدولة عبء مصروفات طلاب المدارس الحكومية فقط على أن يدفعوا هم 1000 جينه فقط، أما طلاب المدارس الخاصة والدولية الذين تتجاوز مصروفاتهم الدراسية 30 ألف جنيه فلا بد أن يدفعوا رسوم وجودهم في المدارس.

وأشار الوزير إلى أن البعض تصل مصروفاته الدراسية إلى 300 ألف جنيه سنويًا، وحينما تطالبهم الوزارة بدفع 30 ألف يرفضون.

وأضاف شوقي أن الوزارة لديها11 مدرسة داخلية من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وتسعى لإنشاء مدرسة بكل محافظة غير داخلية، لتقليل التكلفة.

أما المدارس اليابانية، تتراوح مصروفاتها بين 2 و4 آلاف جنيه، وأشار الوزير إلى أن الهدف منها تقديم تعليم عالي الجودة بتكاليف مقبولة.

وأكد الوزير أن المناذج المضيئة للمدارس، ستكون بداية لوضع نظام تعليمي ذا هوية مصرية بمعايير عالمية.