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محافظ بني سويف يزور محل جزارة الطبيبات الثلاث (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يزور محل جزارة الطبيبات الثلاث (صور)

07:52 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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بني سويف ـ أحمد كامل:
أجرى محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى محل جزارة "لحوم الدكتور"، بشارع حاتم رشدي، والذي أقامته 3 طبيبات بيطريات في مدينة بني سويف، حيث أشاد بفكرة المحل، ووجه المحاسب محمود مغربي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بتسهيل كل إجراءات تراخيصه.

وخلال الزيارة، أبدى المحافظ إعجابه بالتجربة، وقال إنها تمثل نموذجًا عمليًا للشباب المكافح، الذي اقتحم سوق العمل دون انتظار الوظيفة الحكومية، مطالبًا الطبيبات الثلاث بضرورة المثابرة والاستمرار في تجربتهن بشكل غير تقليدي يحقق التميز لهن عن دونهم من أصحاب محال الجزارة.

ودعا المحافظ الطبيبات الثلاث إلى استغلال خبراتهن العلمية في توفير التوعية والمعلومات المناسبة والمفيدة للمواطنين المترددين على المحل كخدمة إضافية تخلق لهن التميز عن المحال التقليدية.

ومن جانبهن، عبرن الطبيبات الثلاث عن سعادتهن بزيارة المحافظ، وأوضحن أن فكرة المشروع جاءت بعد أن سبقهن أحد الأطباء البيطرين بافتتاح أول محل جزارة في مدينة الإسماعيلية، وهي الفكرة التي استحسنها وقررن تطبيقها داخل محافظة بني سويف.

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