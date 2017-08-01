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رئيس "إيني" الإيطالية: إنتاج حقل الغاز "ظُهر" سيصل إلى 2700 مليون قدم2 يوميًا​

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مصراوي Masrawy

رئيس "إيني" الإيطالية: إنتاج حقل الغاز "ظُهر" سيصل إلى 2700 مليون قدم2 يوميًا​

07:48 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

جانب من الاجتماع

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وفريق عمل الشركة المسئول عن تنمية حقل الغاز المصري "ظُهر" بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية لتطوير حقل الغاز الطبيعي "ظُهر" بالمياه المصرية في البحر المتوسط، وكذا تناول ما تم إنجازه في إطار إنشاء البنية التحتية ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة، وذلك بالتعاون مع شركتي "بتروجيت وشلمبرجير".

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن تنمية حقل "ظُهر" تتم وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وأنه من المنتظر أن يتعدى إنتاج الحقل 500 مليون قدم2/يوم قبل نهاية العام الجاري، وتستكمل المراحل التالية للمشروع للوصول إلى إجمالي إنتاج يصل إلى 2700 مليون قدم2/يوم بنهاية المشروع.

وأكد ديسكالزي على أهمية كشريك استراتيجي هام ومستقبلي لشركة إيني، لافتاً إلى أن نصف استثمارات الشركة خلال عام 2018 تضخ في مصر وتقدر بحوالي 3.5 مليار دولار.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام مصر بتعزيز شراكتها مع الشركات العالمية الكبرى، بما يلبي متطلبات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى تطلع لقيام الشركة بزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية، والاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التي تحظى بها مصر في مختلف القطاعات.​

 

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