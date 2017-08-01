وزير التعليم يكشف سر إعلان نظام تعليمي جديد​

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سبب تفكير الوزارة في وضع نظام تعليمي جديد، هو وجود صعوبة كبيرة تقترب من الاستحالة فيما يتعلق بمحاولات إصلاح النظام الحالي بما يتفق مع تطلعات الشعب المصري.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، أن هناك ضرورة لتصميم نظام تعليمي مبتكر مع إعادة النظر في كافة عناصر التعليم وبدءً من الدستور والقوانين المنظمة إلى إعداد المعلمين وبناء المناهج، والتقويم واقتصاديات التعليم، وجودة التعليم.

وأكد أن وجود رؤية قومية واضحة متوافقة مع رؤية 2030 ستساعد على جذب الاستثمارات الدولية والمساعدات الفنية، وتوحيد الجهود وترشيد النفقات.

وعن المكونات الرئيسية للنظام الجديد، قال الوزير إن الوزارة تتعاون مع خبرات دولية كبيرة لوضع هذا النظام، المقرر البدء في تطبيقه في سبتمبر 2018 على طلاب مرحلة رياض الأطفال، على أن تخرج أول دفعة في عام 2030.

وأشار الوزير إلى ان مناهج مراحل التعليم الأولى من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي، ستعتمد على أسس مشتركة تكمن في "بناء الشخصية، تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين، منهجية المشاركة واللعب الهادف، والتكامل بين المنهج المقدم وبنك المعرفة".

ولفت الوزير إلى أن دخل مصر أعلى كثيرًا من دول سبقتنا في تطوير التعليم، مثل بنجلاديش، لذا كان من الأهمية النظر في بناء نظام تعليمي جديد.

وأكد الوزير أن النظام الجديد سيسير بالتوازي مع النظام القائم حاليًا، مشيرًا إلى إجراء إصلاحات بالنظام القائم حتى تخرج آخر دفعة منه ويسود النظام الجديد بحلول عام 2030.