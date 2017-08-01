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الديهي: تركيا تنشئ جامعة إسلامية بديلة للأزهر

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الديهي: تركيا تنشئ جامعة إسلامية بديلة للأزهر الديهي: تركيا تنشئ جامعة إسلامية بديلة للأزهر

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك محاولة من تركيا لإنشاء جامعة إسلامية لتكون بديلة لمؤسسة الأزهر الشريف، معقبًا: «الأزهر قبلتنا، ومستهدف وبحاجة إلى دعم، حتى يكون على رأس الجهات الحاكمة للفكر الوسطي».

أضاف الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول السيطرة على كل الأفكار الدينية، موضحًا أن الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية في يمثلان جناحين للقوة الناعمة.

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وأشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، استقبل مؤخرًا شيخ الأزهر، وأكد أن الأزهر منارة حقيقية للإسلام، مشدّدًا على الحاجة إلى عودة أجنحة القوة الناعمة في مصر لوضعهم الحقيقي.

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التحرير

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