مكرم محمد: عدو مصر الأول الإرهاب وليس إسرائيل

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قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر على مدار التاريخ مطمع للجميع؛ بسبب موقعها المتميز، مشيرًا إلى أن التاريخ لن يغفل دور مصر وجيشها في الدفاع عن موقعها لحماية المنطقة.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»: «الجيش المصري يُمثل عموم المصريين، فيه ابني وكان فيه أبويا وخالي وعمي، وهذا المزج بين الشعب والجيش جعل من الصعوبة التفرقة بين الاثنين».

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وتابع: «إسرائيل كانت العدو الأول لمصر، ولا تزال ضمن الأعداء، لكن العدو الأول لمصر حاليًا هو الإرهاب وليس إسرائيل، بل إنه العدو الأول للعالم، حيث إنه يريد أن يُخرب المجتمع من الداخل، وبعدها تنهار القيم وكل مظاهر الحياة في المجتمع».

وأكد أن «تنظيم داعش استطاع السيطرة على 40% من مساحة العراق وسوريا في فترة قصيرة، وأصبح مصدر خطر شديد في ليبيا وغزة، بل وصل إلى الفلبين، ويهدد العالم أجمع، فالتنظيم ينتشر انتشارا سرطانيا».