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أحمد سليمان: مرتضى منصور كان زى الأرنب في السفارة البرتغالية (فيديو)

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أحمد سليمان: مرتضى منصور كان زى الأرنب في السفارة البرتغالية (فيديو) أحمد سليمان: مرتضى منصور كان زى الأرنب في السفارة البرتغالية (فيديو)

التحرير

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 قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي والمرشح لرئاسة النادي، إن النادي أصبح بكل مكان به توضع صورة ، بالإضافة إلى ذلك شاشات تقوم بتشغيل فيديوهات له على مدار الوقت.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة TeN، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الزمالك تقوم على الحكم الفردي فقط، مشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام نظرًا لما يقوم به مرتضى منصور من إهانات وسب وقذف.

وتابع قائلاً: «مرتضى منصور متعود على الخناقات والمشاكل داخل النادي، أعضاء مجلس الشعب جاية تحافظ على حقوق الناس ولا علشان تبهدلنا».

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واستكمل «سليمان»، «مرتضي قعد يشتم إيناسيو ولما قعد قصاده في السفارة البرتغالية كان زي الأرنب».

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التحرير

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