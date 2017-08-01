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وزير الخارجية الفلسطيني :إسرائيل تريد تغيير وضع الأقصى

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الفلسطيني :إسرائيل تريد تغيير وضع الأقصى

07:33 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

وزير الخارجية الفلسطيني :إسرائيل تريد تغيير وضع الأقصى

وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى

إسطنبول - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، الثلاثاء، عن شكره لكل الدول التى وقفت بجانب الدولة الفلسطينية حتى إنهاء أزمة المسجد الأقصى والتي كان في مقدمتها والأردن والسعودية.

وقال المالكى - خلال مؤتمر صحفي لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول أوردته قناة "العربية الحدث" : "إن اسرائيل تريد تغيير الواقع القائم إلى "وضع متغير" في المسجد الأقصى، مضيفًا أنها تعمل يوميًا على تحقيق ذلك الهدف، كما أنها تريد أن تفرض السيادة على الأقصى وعلى القدس وبقية الأماكن المقدسة.

وشدد وزير الخارجية الفلسطينى على ضرورة استمرار الدعم والإسناد من قبل الدول العربية، مشيرًا إلى أن المعركة سوف تستمر طالما الاحتلال موجود، والمعركة أيضًا مستمرة طالما إرهاب الدولة موجود وقائم.

وأكد المالكى على أن إعادة فتح المسجد الأقصى يمثل إنجازًا يعود إلى القيادة الحكيمة والقرارات الحاسمة والوحدة الوطنية والدينية، والتضامن العربى والاسلامي والدولي.

وأوضح المالكي أن الدولة الفلسطينية تنظر إلى بيان منظمة التعاون الإسلامي اليوم بنظرة ايجابية، حيث أنه خرج بتوافق الجميع، كما شمل عناصر عملية تؤكد عن خطوات بحاجة إلى آلية تنفيذية.

وطالب المالكي بتوفير الحماية الدولية للأقصى والقدس وكافة الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم والإسناد للمرابطين في القدس.

هذا المحتوى من

Asha

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