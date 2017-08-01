الخارجية الأمريكية: الاعتقالات في فنزويلا تؤكد أن رئيسها "مستبد"

واشنطن - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد من قرار الحكومة الفنزويلية بإعادة اعتقال زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز وأنطونيو ليديزما.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، عن الخارجية قولها إن الاعتقالات التي حدثت في منتصف الليل تعد دليلاً إضافيًا على أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "حاكم استبدادي لا يرغب في احترام حقوق الإنسان الأساسية".

وكانت المحكمة العليا في فنزويلا قالت - في وقت سابق من اليوم - إنه تم اعتقال المعارضين لأنهما انتهاكا شروط إقامتهما الجبرية، وكان لوبيز وليديزما يخضعان للإقامة الجبرية لمواجهتهما اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2014.

جدير بالذكر أن واشنطن أضافت، الإثنين، الرئيس نيكولاس مادورو إلى قائمة تضم عددًا من كبار المسئولين الفنزويليين الذين تنالهم عقوبات مالية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتخاب جمعية تأسيسية موالية للحكومة الفنزويلية، الأحد الماضي، لديها سلطات شبه مطلقة لإعادة تشكيل النظام السياسي في البلاد.