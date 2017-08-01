أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الإيكاو" ترفض طلب قطر إدانة الدول الأربع بسبب حظر عبور طائراتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الإيكاو" ترفض طلب قطر إدانة الدول الأربع بسبب حظر عبور طائراتها

07:24 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

وزارة الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني، رفض المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" لطلب تقدمت به قطر وذلك لإدانة والسعودية والإمارات والبحرين لعدم السماح لطائراتها بالهبوط فيها أو عبور أجوائها، فيما أشادت بجهود الدول الأربعة لسلامة أجواء المنطقة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، حصل مصراوي على نسخة منه، أن الجلسة الاستثنائية التي عقدتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) وبناء على الشكوى التي قدمتها قطر أسفرت عن مواصلة تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ، وتشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية.

وأضاف البيان أن "المجتمعين انتهوا إلى تشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس ابتدءً من دورة المجلس المقبلة، والتنويه بروح التعاون وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت، فضلًا عن حث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو على التقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة الطيران المدني الدولي".

وأشار البيان إلى أن وفود كل من مصر والسعودية والامارات والبحرين قدمت ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الاسابيع الماضية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح ثمانية مسارات جوية اضافية ورفض واحد لتخفيف الضغط على المسارات.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائب: استقواء قطر بقوى إقليمية يؤكد ضعف موقفها

    أخبار

  • ​"القوى العاملة": تسهيل عودة مواطن من بعد إصابته بمرض عضال

    أخبار

  • صحافة الإثنين: مصر تتولى رئاسة مجلس الأمن للمرة الثالثة خلال عامين

    أخبار

  • ​سامح شكري يصل القاهرة بعد المشاركة في مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع

    أخبار

إعلان

7d8ed89f2e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين