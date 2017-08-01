"الإيكاو" ترفض طلب قطر إدانة الدول الأربع بسبب حظر عبور طائراتها

كتب- طه عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني، رفض المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" لطلب تقدمت به قطر وذلك لإدانة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لعدم السماح لطائراتها بالهبوط فيها أو عبور أجوائها، فيما أشادت بجهود الدول الأربعة لسلامة أجواء المنطقة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، حصل مصراوي على نسخة منه، أن الجلسة الاستثنائية التي عقدتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) وبناء على الشكوى التي قدمتها قطر أسفرت عن مواصلة تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ، وتشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية.

وأضاف البيان أن "المجتمعين انتهوا إلى تشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس ابتدءً من دورة المجلس المقبلة، والتنويه بروح التعاون وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت، فضلًا عن حث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو على التقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة الطيران المدني الدولي".

وأشار البيان إلى أن وفود كل من مصر والسعودية والامارات والبحرين قدمت ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الاسابيع الماضية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح ثمانية مسارات جوية اضافية ورفض واحد لتخفيف الضغط على المسارات.​