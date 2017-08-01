أبرزها صورة «حمام السباحة».. مواقف قلبت الجمهور على أمينة خليل

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برقتها وجمالها الأرستقراطي الهادئ، استطاعت الفنانة أمينة خليل أن تتفوق على أبناء جيلها وتصبح من أشهر الفنانات الشابات على الساحة الفنية الحالية، فأصبح الكثير من الجمهور يعرفها بشخصية "نازلى" في "جراند أوتيل"، و "إنجي" في "لا تطفئ الشمس"، ولكن ارتبط أسمها في الفترة الأخيرة بالعديد من الأزمات والمشكلات، كان أبرزها بسبب علاقتها العاطفية، ونرصد أبرز تلك الأزمات خلال التقرير التالى.

صورتها مع أحمد عز في «حمام السباحة»

حالة من الجدل أثيرت حول الفنانة أمينة خليل بعد تداول صورة لها برفقة الفنان أحمد عز داخل حمام السباحة، وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل عن طبيعة العلاقة التى تجمعهما.

وخرج بعدها عز عن صمته ليكشف أن هذه الصورة من أحد مشاهد فيلمه الجديد "الخلية"، وقام بنشر تلك الصورة على حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها: "من تصوير فيلم الخلية"، نافيا بذلك وجود أي علاقة حب تربطه بالفنانة الشابة، كما أشاع البعض.

علاقتها بعمرو يوسف

بعد تعاونهما في مسلسل "جراند أوتيل"، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2016، انتشرت العديد من الشائعات أيضًا تفيد بوجود علاقة عاطفية تجمع بين أمينة خليل وبطل العمل عمرو يوسف، خاصة بعد انتشار صورة تجمعهما.

خرجت بعدها "خليل" لترد على تلك الشائعات خلال إحدى حوارتها الصحفية، قائلة: "نحن بشر ولدينا حياة نريد أن نعيشها دون استجواب عن كل حركة نقوم بها وصورة ننشرها وظهور مع صديق.. وأريد أن يتفهّم الجمهور ذلك... وعلى كل حال، فالصورة كانت من جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات العربية وعلاقتي بعمرو يوسف لا تتعدّى حدود الصداقة".

عملية تجميل

خلال اشتراكها في أمسية "تيدكس"، كشفت الفنانة أمينة خليل لجمهورها عن تسبب "أنفها" في تأخير دخولها مجال الفن لمدة 6 سنوات، قائلة: "قعدت مع مخرجين كتير أوي، فكانوا بيقولولي إنتي هايلة وشاطرة أوي بس مناخيرك وحشة، لازم تعملي عملية تجميل في مناخيرك"، الأمر الذي أثر عليها نفسيًا، وجعلها تفكر في الأمر بشكل جدي، لكنها اقتنعت في آخر لحظة بأنها أحبت شكلها كما هو.

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حقيقة إهانتها للاعب الأهلي

أثارت أمينة الكثير من الجدل بعد انتشار تصريحات منسوبة لها تهاجم فيها لاعب النادي الأهلي رمضان صبحى عقب واقعة وقوفه على الكرة في كأس السوبر الذي حسمه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مما تسبب في أزمة ساخنة بين لاعبي الأهلي والزمالك، ولكنها خرجت لتنفي تلك التصريحات في بيان رسمي وأكدت أن قائلها شخص ينتحل شخصيتها.

جلسة تصوير بـ«بلاستيك شفاف» تظهر نحافتها

واجهت الفنانة الشابة الكثير من الجدل أيضًا بعد خضوعها لجلسة تصوير جريئة ارتدت فيها مجموعة من الفساتين التي يغطي بعض أجزاء منها بلاستيك شفاف، ولفتت "خليل" الأنظار بنحافتها، إذ بدت بفقدان مبالغ فيه في الوزن وظهر بشكل واضح على ملامح وجهها.