7 فنانين سخروا من بيومي فؤاد| أحدهم: التخين حجته معاه.. وآخر: في سن والدي

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"جوكر الدراما المصرية"، لقب حمله الفنان بيومي فؤاد عن جدارة في السنوات الأخيرة، بعد نجاحه في المشاركة بعدة أعمال تليفزيونية وسينمائية ومسرحية في نفس الوقت وبأداء بارع وشخصيات متنوعة، ما جعله واحدًا من الفنانين الأكثر طلبًا والأكثر ظهورًا على الساحة حاليا، وكان هذا النجاح والظهور المتكرر سببًا في سخرية الكثيرين منه بأسلوب كوميدي، وفي أحيان أخرى قد تصل تلك السخرية إلى حد الهجوم، وهو ما نستعرضه فيما يلي.

1- أحمد مكي

بث الفنان أحمد مكي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، مؤخرًا مقطع فيديو حيا (لايف)، ظهر فيه الفنان بيومي فؤاد، وكان "مكي" يعتذر لجمهوره في الفيديو على عدم الظهور في الفترة الأخيرة، وعندما ظهر "فؤاد"، أخذ "مكي" يضربه قائلًا: "راشق في أي تصوير حتى اللايف بتاعي"، ساخرًا بطريقة كوميدية من الظهور الكثير لبيومي فؤاد، وحاز الفيديو على نسب مشاهدات عالية تخطت 2 مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

2- محمد رمضان

في رمضان عام 2016، انتقد الفنان بيومي فؤاد مسلسل "الأسطورة"، الذي قدّمه النجم محمد رمضان، وقال بيومي في أثناء حلوله في وقت سابق ضيفًا ببرنامج "عيش صباحك" عبر راديو "نجوم إف إم": "لم يعجبني مسلسل الأسطورة، وأؤيد جميع الآراء التي انتقدت العمل بسبب شخصية البلطجي، محمد رمضان فنان ممتاز ولديه قدرات تمثيلية عالية وموهبة رائعة، لذا يجب عليه التخلي عن أدوار البلطجة والتي تحمل العداء والبغضاء للمجتمع"، وأضاف: "محمد رمضان وعد جماهيره فيما قبل بأنه لن يقدم مثل هذه الأدوار مرة أخرى، مبديًا ندمه على ما قدمه في السابق، فماكنش العشم يا رمضان ترجع تعمل كده تاني".

ورد رمضان على انتقادات بيومي فؤاد بحدة وبطريقة ساخرة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلًا: "ما شاء الله.. وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! ده إنت تمسك القلم بقى وتشتغل ناقد (بصوت رفاعي الدسوقي)"، وقال في منشور آخر: "سيبك من النقد وركز في شغلك زميلي النحيت".

3- أكرم حسني

بعدما سخر الفنانان أكرم حسني وأحمد فهمي في مسلسلهما الأخير "ريح المدام"، من كثرة ظهور "بيومي فؤاد"، قرر الأخير الرد بفيديو ساخر مع الناقد عمرو وهبة بثه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وأخذ يسخر من مسلسل "ريح المدام" وبطليه، وفي نهاية الحلقة ظهر "بيومي فؤاد" يمنحه شنطة بها مال نظير سخريته من "حسني وفهمي".

وأعاد "أكرم حسني" نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وعلّق عليه ساخرًا: "شكرا للفنان المسرحي بيومي فؤاد على السخرية مني ومن أحمد فهمي، وأنا ماتعودتش أرد على حد في سن والدي، لكن العين بالعين والبادي أظلم.. استعد للرد خلال أيام يا أستاذ بيومي".

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4- فتحي عبدالوهاب

في كواليس تصوير فيلم "هروب اضطراري" في أكتوبر من العام الماضي، سخر الفنان فتحي عبدالوهاب من انشغال بيومي فؤاد وكثرة ظهوره على الشاشة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة جمعتهما معًا، وعلّق عليها: "أخيرًا الزميل بيومي فؤاد كان عنده وقت نتصور سوا".

5- رامز جلال

وقع الفنان بيومي فؤاد في عام 2016 ضحية لبرنامج "رامز بيلعب بالنار" الذي قدمه زميله رامز جلال، وكعادته في السخرية من ضيوف البرنامج، أخذ رامز يتهكم على ضيفه، إذ قال: "التخين حجته معاه"، وتابع سخريته: "كل الناس اللي أعرفهم بيدخنوا سجائر وبيطلعوا الدخان من مناخيرهم إلا بيومي بيطلع من سرته".

بعدها بعدة أشهر، سخر رامز جلال من كثرة أعمال بيومي فؤاد، بنشر صورة جمعتهما عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها: "أنا والفنان المقل في أعماله بيومي فؤاد، اللي حرمنا من ظهوره بقاله يومين.. ارجع يا بيومي وبلاش الغيبة الطويلة دي، كابتن أنوش".

6- شيماء سيف

كانت الفنانة "شيماء سيف" ضيفة برنامج "بيومي أفندي" عبر فضائية "دي إم سي" في مايو الماضي، وسخرت هي الأخرى من كثرة أعماله، موضحة بأنها تعتبر "النسخة الستاتي" منه على حد وصفها لكثرة ظهورها أيضًا، وقالت بالبرنامج: "أنا بقيت ماشية بمبدأك اشتغل أكتر تبقى فلة، بيقولوا عليا إني بيومي فؤاد الست، تليفزيون، وسينما، ومسرح، وإعلانات، وكله بادي فيه، وعندي برنامج وجتلك".

7- إيمي سمير غانم

في الإعلان الرسمي لفيلم "البس عشان خارجين"، الذي طرح في العام الماضي، سخرت الفنانة إيمي سمير غانم من كثرة ظهور بيومي فؤاد، ووجهت كلامها لزميلها طاهر أبو ليلة الذي يشاركها في الفيلم، قائلة: "هو أنت إزاي بتطلعلنا في كل حتة في نفس الوقت زي الفنان بيومي فؤاد".

