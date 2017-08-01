البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتصويت الهيئة التأسيسية على مسودة الدستور

طرابلس - (أ ش أ):

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، بقيام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي بالتصويت على مسودة الدستور.

وأعربت البعثة في بيان لها، الثلاثاء: "عن تقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة وإصرارها طوال هذه العملية على صياغة الدستور الليبي".

وقالت البعثة إن عملية التصويت على مسودة الدستور تعد منعطفًا هامًا على الطريق نحو إجراء استفتاء للشعب الليبي للبت في دستور جديد للبلاد.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أخطرت كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمفوضية الوطنية العليا للانتخبات رسميًا بإقرار مشروع الدستور.

وصوت 43 عضوًا من 44 عضوًا من أعضاء الهيئة حضروا جلسة التصويت بالموافقة على إقرار مسودة الدستور في 29 يوليو الجاري وسط أجواء شابها التوتر.