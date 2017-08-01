ترامب: الإعلام الكاذب يريدني ألا أستخدم "تويتر"

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإعلام الكاذب يريده أن يتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع - في تدوينة كتبها على "تويتر"، الثلاثاء: "وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الوحيدة لإظهار الحقيقة، لكن الإعلام الكاذب وأعدائي يريدونني أن أتوقف عن استخدامها".

وخلال يوليو الماضي؛ اتهم ترامب ما وصفه بـ"وسائل الإعلام الكاذبة" بسبب طريقة تعاملها مع نجله بشكل غير عادل في لقائه مع محامية روسية، معتبرًا أن استخدامهم مصادر مجهلة وتغطية منحرفة بشكل كبير ومحتال يؤدي إلى تشويه الديمقراطية في أمريكا".

وتشهد العلاقة بين ترامب والعديد من وسائل الإعلام الأمريكية توترات عدة منذ حملته الانتخابية والتي تزايدة بعد دخوله البيت الأبيض، وكان أبرزها معركته مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.