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صحيفة روسية: واشنطن تتلقى ضربة محسوبة بدقة من موسكو

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مصراوي Masrawy

صحيفة روسية: واشنطن تتلقى ضربة محسوبة بدقة من موسكو

07:04 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

صحيفة روسية: واشنطن تتلقى ضربة محسوبة بدقة من موسكو

موسكو - (أ ش أ):

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "فزجلياد" الروسية - في عددها الصادر الثلاثاء - أن الكرملين رد على مشروع القانون الأمريكي الذي يشدد العقوبات ضد موسكو دون انتظار توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ، ما يحمل معنى ذا أهمية خاصة.

وأشار الموقع إلى أن بيان الخارجية الروسية الذي يتحدث عن أسباب اتخاذ قرار الإجراءات الجوابية، أرجع هذا القرار إلى عدوانية الولايات المتحدة في الشئون الدولية، وإلى أن تتجاهل بغطرسة مواقف ومصالح الدول الأخرى.

وقال الموقع إن تقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا يشكل ضربة جدية لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث أن الوضع في السفارة الأمريكية على الأرجح لن يكون أفضل حالاً مما هو عليه في وزارة الخارجية الأمريكية بعمومها.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم ينتظر ريثما يوقع ترامب قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا، موضحة أن ترامب لا يمتلك أي قدرة على إجراء تعديل في القانون مهما تحدث البيت الأبيض خلافًا لذلك.

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مصراوي Masrawy

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