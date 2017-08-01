في أول أيام منظومة الخبز الجديدة.. مخابز السويس تشتكي أخطاء البنوك (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

بدأت مديرية التموين في محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، تطبيق منظومة الخبز الجديدة، بتفعيل تحرير سعر صرف الدقيق للمطاحن والمخابز، مع تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم في حدود 5 قروش، وهو ما اشتكى منه أصحاب المخابز الذين أكدوا تضررهم من إجراءات تحصيل قيمة حصة الدقيق مقدمًا، وما شابها من أخطاء روتينية يستعرضها مصراوي، فيما يلي:

"حولت بالأمس 18 ألفًا و800 جنيه ثمن حصة مخبزي ليومين مقدمين على حساب المطحن في بنك التنمية والتعمير"؛ يقول أشرف بدران صاحب مخبز بحي فيصل، الذي أضاف أن حصته في اليوم طنين من الدقيق، بات يدفع في الطن الواحد منها 4700 جنيه؛ ثمن الطن بالكامل بعد رفع الدعم.

أكد "أشرف" أن الروتين المتبع في المنظومة الجديدة أضره، قائلاً: "بعد أن سددت بالأمس قيمة حصتي من الدقيق لم أتسلم إيصال التوريد إلا اليوم، وحين ذهبت إلى مديرية التموين أخبروني أنه علي تسديد قيمة حصة الدقيق المستهلكة في 3 أيام وليس يومين كما كان اعتقد وأشار أمين شعبة المخابز بالغرفة التجارية في لقائه أصحاب المخابز أول من أمس".

يضيف أصحاب المخابز إلى ذلك، أن عددًا من المطاحن رفضت صرف حصصهم المقررة بموجب ايصالات السداد، وذلك لخطأ في إجراءات البنك أدى إلى عدم ظهور المبالغ المسددة في حساب المطحن.

"احنا بنبدأ الشغل بعد الفجر، وأول رغيف بيخرج من الفرن الساعة 6 الصبح، ولو الدقيق اتأخر هنقفل بدل ما يتخانق الناس معانا واحنا ملناش ذنب"؛ يقول صبري حماد صاحب مخزن بقرية عامر بالقطاع الريفي، والذي لم يتمكن من عمله اليوم بثلاث أجولة تبقت لديه بعد عدم تمكنه من صرف حصته من الدقيق (طن ونصف الطن)، لخطأ في إجراءات البنك.

من جانبه، أكد مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين في السويس، أن العمل جار على حل مشكلات نظام تحويل القيمة النقدية للدقيق المصروف إلى البنك، مشيرًا إلى تكليف فرق خاصة بمتابعة عمل المخابز التي تشتكي نقص المتوفر لديها بسبب تأخر تسلمها حصصها المقررة، والتي وعد بتسليمها مساء اليوم كحد أقصى.