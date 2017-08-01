"التخطيط": نعاني نقصًا في العمالة بالدولة.. ومسابقة إلكترونية للتوظيف قريبًا​

كتب- أحمد علي:

دعا صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى عقد جلسة استماع حول الإصلاح الإداري في مصر، لبحث جميع الأفكار والرؤى التي من شأنها النهوض بالجهاز الإداري في الدولة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني.

وأكد الشيخ أن النهوض بالجهاز الإداري للدولة ضرورة مهمة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري تعمل في هذا الصدد برئاسة رئيس الوزراء، وفي حاجة لجميع الأفكار والآراء من أجل الإصلاح.

وأكد الشيخ أن الاجتماع الماضى للجنة ناقش أزمة نقص العمالة الفنية في الجهاز الإدارة بالدولة، وتمت مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لمخاطبة جميع المؤسسات والوزارات والمحافظات للتقدم بطلبات العمالة الفنية للتغلب على نقصها.

ولفت إلى أنه بمجرد الانتهاء من تلقي طلبات العمالة الفنية سيتم عمل مسابقة إلكترونية لسد هذا العجز على مستوى الأطباء والمهندسين، قائلًا: "ستكون مسابقة إلكترونية بكل شفافية دون أي تدخل بشري".