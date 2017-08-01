ألمانيا تدعو مصر لحضور دورة "الأسبوع الأخضر" بمشاركة 80 دولة في برلين

​كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعوة من أندرياس هيرجنروتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة، لمشاركة مصر كضيف شرف للدورة الـ83 للأسبوع الأخضر والذي سيعقد في برلين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، لبحث توطيد سبل التعاون بين مصر وألمانيا في المجالات المرتبطة بالزراعة، واستعراض فرص الاستثمار الزراعي المتاحة.

ورحب البنا بالدعوة نظرًا للأهمية الدولية لهذا الأسبوع والذي يشارك فيه أكثر من 80 وزيراً للزراعة من مختلف دول العالم، وعدد من الجهات الممولة والمانحة المهتمة بمجال الزراعة.

وأوضح البنا، أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، حريصة على تشجيع وجذب الاستثمار وخاصة في مجال الزراعة، وذلك في ظل عدد من المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة للمنتجات والحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة في الخارج، وخاصة في الصين، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والاشتراطات التي من شأنها ضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المصرية، وقابليتها للتصدير كذلك للسوق المحلي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامها في مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، بما يساهم في التوفير في مدخلات الانتاج الزراعي، كذلك التعاون في مشروع تطوير الميكنة الزراعية في مصر والذي يساهم أيضاً في الحد من الفاقد.

ووجه وزير الزراعة، الدعوة إلى مدير الغرفة التجارية الألمانية لحضور منتدى الاستثمار الزراعي في مصر، والمقرر عقده في ديسمبر المقبل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، لافتًا إلى أنه سيكون فرصة هامة لاستعراض مجالات وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر.