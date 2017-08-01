هل يمكنك العثور على طائر "صقر الليل" في الصورة؟

كتب - هشام عواض:

تمتلك بعض الطيور حيل وأشكال كثيرة من أشكال التمويه الذي تتبعه لتضليل الحيوانات المفترسة عنها، وفي الصورة طائر صقر الليل، وهو طائر ليلي مشهور ببناء أعشاشه في الأرض وليس في الجبال أو على الأغصان.

ويقول علماء في جامعتي كامبردج وإكستر البريطانيتين إنهم بحثوا حالات تسعة طيور معروفة بأنها تضع أعشاشها على الأرض في زامبيا، مشيرين إلى أنه يصعب رؤيتها للوهلة

الأولى، وفق ما أوردت صحيفة "تلجراف" البريطانية.

وأضافوا أنهم سعوا إلى تحديد أسباب نجاح استراتيجية التمويه التي تطبقها هذه الطيور. وقالوا إنهم وجدوا أن الطيور تعدل من أعشاشها بناءً على ألوانها، فلا تلاحظ الحيوانات الأخرى وجودها في المكان.

وأوضح مدير المشروع الذي يراقب الطيور مارتن ستيفنز ،أن الطيور تستقر بأماكن تعزز من تمويهها، مشيرًا إلى أن الباحثين وجدوا المئات من الأعشاش المموهة بشكل جيد.

وأضاف أنه ليس واضحا كيف تختار الطيور المواقع التي تناسب مظهرها، لكنه قدر أنها بطريقة ما تعرف ماذا تشبه وتبني أعشاشها وفقا لذلك. وتابع أنها تنظر إلى أنفسها وإلى بيضها وإلى محيطها، وتحكم إذا ما كان المكان جيدا أم لا بالنسبة لها وإلى أعشاشها.

وللتعرف على أين طائر صقر الليل، فإنه يوجد بوضوح في الصورة التالية: