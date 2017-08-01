المدیر الإقلیمي لـ"سیداري": المصريون يستهلكون 12 مليار كيس بلاستيك سنوياً

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور حسام علام، المدير التنفيذى لمركز التنمية والبيئة للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، إن مبادرة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية إحدى المشاريع الخاصة بالخطة الوطنية للانتاج والاستهلاك المستدام من بين 28 مشروعًا.

وأضاف علام في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حجم استهلاك المصريين لأكياس البلاستيك يصل إلى 12 مليار كيس سنوياً.

وأضاف أن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أعلن بدء مشاورات المبادرة خلال فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي 5 يونيو الماضي، مؤكدًا أنه تم عمل 6 جلسات تشاورية للحد من استهلاك أكياس البلاستيك، كما أنه سيتم عمل أنشطة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى للحد من الاستهلاك أيضًا.

وأوضح علام، أن أكياس البلاستيك لديها أضرار كثيرة تهدد الحياه البحرية وذلك نظرًا لوصولها إلى البحار، مما قد يؤدي إلى وفاة بعض الكائنات البحرية، كما أن لها أضرار بيئية بتسببها في انسداد المجاري المائية والسحارات، مما يؤدي إلى زيادة المياه في الأراضي الزراعية، وبالتالي يقل الإنتاج الزراعي إذا لم يتم عمل صيانة دورية.

وأشار المدیر الإقلیمي لبرنامج النمو المستدام بسیداري، إلى أن البرنامج يحاول حالياً التوصل إلى بدائل لأكياس البلاستيكية، مثل استخدام أكياس ورقية أو أكياس بلاستيكية محللة.

كانت وزارة البيئة نظمت بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سیداري"، أمس الاثنين، الجلسة التشاورية السادسة للمبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية في مصر لمناقشة أساليب التسويق والإعلام لتوعية المجتمع حول المبادرة، وذلك بحضور إعلاميين وعدد من الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان.

ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) هو منظمة دولية حكومية، مع الوضع الدبلوما، تتمثل مهمتها في توفير القيادة والدعوة للحكم السليم لحماية البيئة، من خلال بناء الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، والنهوض بالبحوث التطبيقية والتقنيات الصديقة للبيئة والعمل كمحفز لتعزيز العمل التعاوني بين العالم العربي وأوروبا والمجتمع الدولي.