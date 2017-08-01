أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"مصراوي" يرصد اليوم الأول لمنظومة الخبز الجديدة بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مصراوي" يرصد اليوم الأول لمنظومة الخبز الجديدة بالإسكندرية

06:54 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    cc6842f300.jpg

  • عرض 3 صورة

    23c9ccf22f.jpg

  • عرض 3 صورة

    1fdaa9360a.jpg

إعادة الألبوم

استياء بين أصحاب المخابز بسبب منظومة الخبز الجديدة في المنوفية

الألبوم التالى

استياء بين أصحاب المخابز بسبب منظومة الخبز الجديدة في المنوفية

الإسكندرية – محمد البدري:شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في صرف الخبز المدعم بالمخابز البلدية في المحافظة، بالتزامن مع أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة التى أعلنتها وزارة والتجارة الداخلية، والتى تهدف إلى السيطرة على تسريب الدقيق والأقماح.ورصد "مصراوي" انتظام حركة صرف حصص المواطنين في عدد من المخابز بوسط وغرب الإسكندرية، حيث أوضح عدد من المواطنين أنهم لم يشعروا بأي فارق من ناحيتهم لعدم وجود ارتباط مباشر بين تطبيق المنظومة الجديدة والمستفيدين منها،إذ تتعلق المنظومة بطريقة سداد أصحاب المخابز والمطاحن ثمن الأقماح دون المساس بحصة المواطن المعتادة أو ثمن المنتج النهائي.أصحاب المخابز: ستعطي كل ذي حق حقه قال عبد العال درويش، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن أصحاب المخابز سددوا دفعة مالية مقدمة لحجز حصصهم من الدقيق ثلاثة أيام مقبلة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة اختلفت عن السابقة بجعلها نظام سداد المخابز قيمة الدقيق ليكون مقدمًا.وأضاف، أن العمل وفقًا للمنظومة الجديدة، ستكون سببًا في إبعاد الشبهات عن أصحاب المخابز والذي يلقى اللوم عليهم في مواقف عدة تتعلق بقضايا تهريب وغيرها، إلا أن النظام الجديد سيقلل من إلقاء الاتهامات جزافًا على أصحاب المخابز نظرًا لأنهم أصبحوا يدفعون قيمة الدقيق قبل استلامه.وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستتيح لكل فرد مستفيد منها أن يحصل على حقه دون الإضرار بحقوق الآخرين، موضحًا أن أصحاب المخابز سيحصلون على حصصهم من الدقيق بنفس الأسعار المتداولة بالأسواق، وبالصورة المتبعة منذ تطبيق منظومة الخبز الأولى والتي كان تم تفعيلها قبل 3 سنوات.التموين: اليوم الأول دون مشاكل.. والمنظومة ستمنع التهريب من جانبه، قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن اليوم الأول لتفعيل منظومة الخبز الجديدة لم يشهد أي مشكلات في صرف الخبز لمستحقيه، كما لم تصل أي إخطارات بوجود مشكلات في مخابز المحافظة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستمنع تهريب الدقيق المدعم في السوق السوداء، كما ستحفظ حقوق المواطنين.ونفى وكيل وزارة التموين، ما تردد بشأن خفض حصة المواطنين من الخبز، مؤكدًا أن المواطن مستمر في صرف مقرراته بصورة طبيعية دون المساس بسعر الخبز أو أعداده، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء ما وصفه بشائعات يرددها بعض المنتفعين الذين يقومون ببيع الدقيق في السوق السوداء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استياء بين أصحاب المخابز بسبب منظومة الخبز الجديدة في المنوفية

    أخبار

  • أصحاب المخابز في بني سويف: نرفض استلام الدقيق.. "نجيب منين فلوس التأمين"

    أخبار

  • تحرير 43 محضرا في حملة تموينية بالمنيا

    أخبار

  • رئيس "مخابز دمياط": نرفض تطبيق المنظومة الجديدة.. و"عرفناها من الإعلام"

    أخبار

إعلان

6c12552302.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح