تكليف الدكتور علاء عبد الحليم بتسيير أعمال رئيس جامعة بني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن إصدار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسيير أعمال رئيس الجامعة، خلفًا للدكتور أمين لطفي الرئيس الحالي لبلوغه سن المعاش القانوني.

يشار إلى أن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة القاهرة عام 1985 ودرجة الماجستير في العام 1989، والدكتوراة في العام 1994، وأشرف على أكثر من 50 رسالة ماجستير ودكتوراة، منها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وعضوية اللجنة الدائمة للترقية للأساتذة المساعدين والأساتذة في تخصص الجراحة العامة.

وتتدرج الدكتور علاء عبدالحليم في مناصب عديدة منها رئيس قسم الجراحة بطب بني سويف من أغسطس 2002 وإلى يونيو 2008، ثم نائب مدير عام المستشفى الجامعي من مايو 2005 وإلى يونيو 2006، ووكيل كلية طب بني سويف من أبريل 2007 وإلى مايو 2010، وعميد كلية طب بني سويف من مايو 2010 وإلى مارس 2015، ونائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أكتوبر 2014 وإلى أمس الإثنين.

كما عمل مشرفًا على كلية الحقوق لمدة ستة أشهر، ومشرفًا على كلية الصيدلة من 2015 إلى 2016، ومشرفًا على كلية طب الأسنان من 2016 إلى 2017.​