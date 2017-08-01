وزير الاتصالات يعرض على السيسي تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء المناطق التكنولوجية المتخصصة بمختلف المحافظات.

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وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير عرض خلال الاجتماع، آخر التطورات الخاصة بإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى نتائج جولته التفقدية بالمنطقة التكنولوجية الجاري إنشاؤها ببرج العرب، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة الإليكترونيات والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل بهذه المنطقة.