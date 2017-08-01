تدريبات بحرية وجوية بين مصر واليونان (فيديو)

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نشر وزارة الدفاع، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو لفعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني المشترك «ميدوزا 2017»، بمشاركة وحدات من القوات الجوية والبحرية المصرية.

وتضم هذه الوحدات حاملة الطائرات الميسترال «أنور السادات» والفرقاطة طراز فريم «تحيا مصر» والغواصة طراز (41) التى انضمت حديثًا للخدمة فى القوات البحرية المصرية والطائرات طراز (F16) وعناصر من القوات البحرية والجوية اليونانية والذى يستمر لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

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وتظهر فى الفيلم براعة المقاتلين المصريين فى القوات البحرية والجوية، وقدرتهم على استخدام المعدات والتسليح الحديث، والتعامل مع التكنولوجيا فى عالم التسليح، بمهارة عالية، تظهر مدى التدريب والقدرة على استيعاب كافة التطورات.