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بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الحالة الأمنية بالسادات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الحالة الأمنية بالسادات

06:28 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

تفقد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، الحالة الأمنية والمرورية بمركز ومدينة السادات، للوقوف على مدى استعداد القوات ومستوى التجهيز بالأسلحة والمعدات اللازمة لتمكينها من أداء كل المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.

شملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية المعينة في مدينة السادات، وتحديدًا في محيط المحكمة، ووحدة المرور، ومركز الشرطة، وتشكيلات قوات الأمن ونقطة التفتيش الأمنية بكفر داوود.

وفي السياق، التقى مدير الأمن بالضباط والأفراد، وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافي أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني والخدمي. كما شدد على ضرورة تلقي القوات الجرعات التدريبية الدورية الكافية من الرماية بالأسلحة النارية والمهارات المختلفة، للحفاظ على لياقتهم البدنية ورفع الروح المعنوية.

كما شدد على أهمية الالتزام بقوانين حقوق الإنسان تماشيًا مع الحفاظ على النظام والأمن العام.​

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