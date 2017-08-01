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بالصور.. محافظ أسيوط يستقبل مدير الأمن الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسيوط يستقبل مدير الأمن الجديد

06:03 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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لضبط مخالفات.. التحقيق مع مسؤولي محارق طبية في بني سويف (صور)

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لضبط مخالفات.. التحقيق مع مسؤولي محارق طبية في بني سويف (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

استقبل محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، اليوم الثلاثاء، اللواء جمال مصطفى شكر مدير أمن أسيوط الجديد، حيث قدم له التهنئة على تكليفه بملف المحافظة الأمني.

حضر اللقاء المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، واللواء يونس الجاحر ومحمد حمدي دسوقي عضوي مجلس النواب.

بحث الطرفان، خلال اللقاء، بعض الملفات الأمنية، وأبرزها التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وعلى الطرق الرئيسية.

ومن جانبه، أكد المحافظ على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني في شوارع المحافظة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل أجهزة المحافظة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وكان وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، أصدر قرارًا بندب اللواء جمال مصطفى شكر مدير لأمن أسيوط، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية الأخيرة.​

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مصراوي Masrawy

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