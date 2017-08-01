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محافظ البحيرة: اتخاذ الإجراءات كافة لوضع رشيد على الخريطة السياحية

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مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة: اتخاذ الإجراءات كافة لوضع رشيد على الخريطة السياحية

05:58 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

محافظ البحيرة: اتخاذ الإجراءات كافة لوضع رشيد على الخريطة السياحية

محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده

دمنهور - أ ش أ: 

قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات لوضع مدينة رشيد على الخريطة السياحية وتطويرها وفقا للبرنامج الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، خلال مؤتمر الشباب الرابع الذي عقد بمدينة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الموسع، اليوم الثلاثاء، بمجموعة من الشباب الذين شاركوا في مؤتمر الشباب عن مدينة رشيد، وذلك بحضور السكرتير العام اللواء مجدي عناني، والسكرتير المساعد اللواء السيد سعيد، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ومديري دار أوبرا دمنهور ومكتبة العامة، بهدف الاستعداد والإعداد لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي في التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.

وأكدت المحافظ أنه تم التنسيق مع رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ لإقامة حفل وتنظيم عمل فني يجسد تلك الذكرى الخالدة بجانب العروض والكرنفالات الشعبية.

كما قامت المهندسة نادية بعمل جولة تفقدية بالمدينة لاختيار أنسب المواقع لإقامة الحفل الفني عليها احتفالاً بعيد المحافظة القومي.​

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