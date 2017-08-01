محافظ البحيرة: اتخاذ الإجراءات كافة لوضع رشيد على الخريطة السياحية
محافظ البحيرة: اتخاذ الإجراءات كافة لوضع رشيد على الخريطة السياحية
05:58 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017
محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده
دمنهور - أ ش أ:
قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات لوضع مدينة رشيد على الخريطة السياحية وتطويرها وفقا للبرنامج الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الرابع الذي عقد بمدينة الإسكندرية.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الموسع، اليوم الثلاثاء، بمجموعة من الشباب الذين شاركوا في مؤتمر الشباب عن مدينة رشيد، وذلك بحضور السكرتير العام اللواء مجدي عناني، والسكرتير المساعد اللواء السيد سعيد، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ومديري دار أوبرا دمنهور ومكتبة مصر العامة، بهدف الاستعداد والإعداد لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي في التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.
وأكدت المحافظ أنه تم التنسيق مع رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ لإقامة حفل وتنظيم عمل فني يجسد تلك الذكرى الخالدة بجانب العروض والكرنفالات الشعبية.
كما قامت المهندسة نادية بعمل جولة تفقدية بالمدينة لاختيار أنسب المواقع لإقامة الحفل الفني عليها احتفالاً بعيد المحافظة القومي.
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