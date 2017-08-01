فتحي سرور عن إلغاء الشهادة الابتدائية: "لغيتها من 25 سنة بسبب فقرنا"

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور فتحي سرور، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن قرار وزير التربية والتعليم الحالي بإلغاء شهادة الصف السادس الابتدائي يقارب القرار الذي اتخذه منذ أكثر من 25 عاما، بإلغاء الصف السادس الابتدائي.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن أنه تم اعتبار الصف السادس الابتدائى سنة نقل عادية

وأضاف لمصراوي: "الفصل المدرسي في الأماكن الشعبية كان فيه 120 طالب، وكان التلامذة بيقعدوا على الأرض، وبناء على توصية من اليونسكو، قالت إن الدول النامية وبسبب الفقر لا بد أن تخفض التعليم سنة واحدة، ولجنة التعليم في مجلس الشعب رحبت بهذه التوصية ولهذا أصدرت القرار، لكن الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، أعاد هذه السنة مرة أخرى وقال إن الدول عندها فلوس وتقدر تبني مدراس وتقلل الكثافة، لكن مع الفقر الوضع مختلف".

وأوضح سرور: "قلت إن محدش يدخل الجامعة بالثانوية العامة، وعملت امتحانات قبول للكليات، أنا كنت شديد وأنا وزير تعليم، امتحاناتي كانت صعبة عشان أمنع الغش، لكن كان فيه تعليم حقيقي".​