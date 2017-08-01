هجوم ناري من أحمد سليمان على «صاحب العزبة» مرتضى منصور

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شن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق هجومًا عنيفًا على مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، وذلك خلال بيان رسمي أصدره سليمان اليوم الثلاثاء.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر برئاسة مرتضى منصور، إيقاف عضوية أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة القلعة البيضاء وتحويله للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وقال سليمان في بيانه: "عندما يصرح رئيس الزمالك في الفضائيات بأنه لن يترك النادي إلا عندما يأتي له مزاجه، وعندما يؤكد ويصرح ليل نهار بأن أي صحفي سينتقده سيتم منعه من دخول النادي، فلا أحد يحتاج أي دليل آخر على أنه يتعامل مع النادي كعزبة خاصة له".

وأضاف: "لم يكن غريبا أن يقوم رئيس الزمالك بتعليق ورقة بإيقافي على بوابات النادي ويدعي بأن هناك أعضاء من الجمعية العمومية قدموا شكوى ضدي بسبب حديثي في جريدة الأهرام، مدعيا بالكذب كالعادة بأنني أهنت الجمعية العمومية، ولكن الحقيقة هي أن الحديث عن ملف إهدار المال العام داخل النادي في صفقة مايوكا وأشياء أخرى أصابته بالتوتر وعدم التوازن".

واستكمل: "ولن يكون غريبا على رئيس الزمالك مثل هذه التصرفات بعدما أهان الدولة بكافة مسئوليها وجميع رموز النادي، معتقدا بالكذب بأنه فوق القانون ومتوهما بأنه أقوى من الدولة لمجرد أنه يحتمي بالحصانة البرلمانية، وليس غريبا على من قام بشطب أحد رؤساء النادي السابقين وبعدها اكتشفت المحكمة أن من بين الموقعين على قرار الشكوى ضد رئيس النادي السابق أعضاء متوفين، وأن يستغل كل ما هو موجود داخل النادي ضد منافسيه وخصومه أو حتى المختلفين معه في الرأي، بعد أن كان رئيس الزمالك يتغني ليل نهار بأنه لا يخشى مواجهة أحد في الانتخابات".

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وأردف: "يبدو أنه بعد أن شعر بأنني على موعد قريب من دخول النادي مع أنصاري، ها هو يصدر قرارا بمنعي من دخول النادي والتحقيق معي تمهيدا لشطبي بعد أن تيقن تماما بأن موقفه ضعيف ويخشى صفعة الجمعية العمومية له في الانتخابات المقبلة، لذلك أحتفظ بحقي القانوني في الرد على هذه الإجراءات غير القانونية التي يتخذها رئيس الزمالك مع كل من يختلف معه في الرأي".

وتساءل سليمان: " أين ذهبت أموال النادي في عهدك؟" أليس هذا السؤال حقا لكل أعضاء الجمعية العمومية؟ ولماذا يغضب رئيس الزمالك من مثل هذا السؤال إذا كان فعلا يدعي بأنه يحارب الفساد دائما؟

والسؤال المكرر والمهم لرئيس الزمالك.. لماذا تصر على الاحتماء بالحصانة البرلمانية وترفض الرد على كل البلاغات التي قدمتها ضدك عند النائب العام.. فرجل القانون لا بد أن يحترم القانون.

واختتم: "سأتقدم غدا بشكوى رسمية إلى كل من اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للمطالبة رسميا بإيقاف رئيس الزمالك واستبعاده من منصبه وفقا لقانون الرياضة الجديد، ومرفقا مع الشكوى كل المستندات التي تؤكد تجاوزاته ومخالفاته، بعد أن أصبحت سمعة الرياضة المصرية على المحك".