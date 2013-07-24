تسريحة الضفيرة تغزو الـ Instagram والفتيات يقلدنها

ما تشاهدينه في هذه الصور هو أبرز ما نشره موقع أنستغرام من صور تعنى بتسريح الشعر، حيث جاءت بمعظمها تسريحات مختلفة ومتنوّعة لموضة واحدة، هي الضفيرة.

فما هي الضفيرة؟ ولماذا يشّجع هذا الموقع اعتمادها؟

الضفيرة هي موضة متعارف عليها منذ القدم. ولفتتنا عودتها القويّة منذ سنتين أو أكثر، لتتربّع على عرش موضة الشعر، ولتصبح من أكثر التسريحات طلباً في الصالونات كافّة. هذه التسريحة كانت موضة ثابتة وعمليّة للمرأة الأوروبيّة التي تحبّ البساطة والنعومة بعيداً عن التكلّف وتسريحات الشينيون.

أما بالنسبة إلى المرأة العربيّة، فجاءت هذه الموضة لتحدّ من التسريحات الضخمة التي تأخذ ساعات من وقتها في الصالون. ولم تتقبّلها المرأة العربيّة في البداية، ولم تأخذ هذه الموضة على محمل الجدّ. فما كان من المزيّنين إلاّ إدخال موضة الضفائر باختلاف أشكالها إلى التسريحات الكبيرة والمتوسّطة والصغيرة، فاقتنعت المرأة وأصبحت الضفيرة رفيقتها في كلّ المناسبات.

من فوائد هذه الموضة:

- توفير الوقت.

- إظهار المرأة بسنّ أصغر.

- إبراز جمالها بشكل عفويّ ولافت.

- توفير المال، إذ يمكن تطبيقها في المنزل.

- كما تتيح للعروس الناعمة الحصول على هذه التسريحة يوم زفافها.

شاهدي الصور وأخبرينا أيّ واحدة من هذه الضفائر ستختارين؟