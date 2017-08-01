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الصناعة: مشروع بولندي لإنتاج الجرارات الزراعية برأسمال 100 مليون دولار

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الصناعة: مشروع بولندي لإنتاج الجرارات الزراعية برأسمال 100 مليون دولار الصناعة: مشروع بولندي لإنتاج الجرارات الزراعية برأسمال 100 مليون دولار

التحرير

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن شركة أورسوس العالمية العاملة في مجال إنتاج المعدات الزراعية تدرس حالياً إنشاء مشروع جديد لإنتاج الجرارات الزراعية بالسوق المصرية برأسمال مبدئي يتراوح بين 50 الي 100 مليون دولار بالتعاون مع إحدي الشركات المصرية، مشيرًا إلي أن الشركة تستعرض حاليًا عدد من المناطق الصناعية لتحديد موقع المشروع وبدء العمل بالمشروع خلال المرحلة القريبة القادمة.

وأضاف الوزير، أن منتجات المشروع الجديد ستحمل علامة "صنع في " وستسهم بقدر كبير في تعميق الصناعة الوطنية للجرارات الزراعية، مشيرًا إلي أن الشركة ستعمل علي التوطين التدريجي لصناعة الجرارات بالسوق المصرية.

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من جانبه قال ماريك فودرزيك المدير التنفيذي لمجموعة أورسوس البولندية، أن الشركة تمتلك حالياً 3 مشروعات مماثلة بقارة إفريقيا في اثيوبيا وتنزانيا وزامبيا، مشيرًا إلي أن الاستثمار في السوق المصرية يتيح مميزات ضخمة للشركة تتضمن وجود نسب مرتفعة للمكون المحلي والعمالة المؤهلة والاستقرار والسوق الواعد .

وأضاف:  أن الشركة تصدر منتجاتها لـ 100 دولة في العالم ولديها 3 مصانع في بولندا وتنتج 4 أنواع من الجرارات بقوة تتراوح بين 50 – 250 حصان، مشيرًا إلي أن ماركة أورسوس والمتمثلة في الجرارات والمعدات الزراعية والاتوبيسات منتشرة بشكل واسع في الاسواق الافريقية.

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