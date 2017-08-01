تباين مؤشرات البورصة ورأسمالها يربح 170 مليون جنيه

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تباين فى الأداء وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 170 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13396.22 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67 % ليصل إلى مستوى 704.21 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1592.93 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 12.06 مليون جنيه و810.27 ألف جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 12.8 مليون جنيه.