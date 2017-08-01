نواب: قرار وقف تراخيص البناء غير واضح.. والمحافظة لم تستشر البرلمان

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أكد عدد من نواب البرلمان، أن قرار المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بوقف تراخيص البناء ببعض أحياء القاهرة لمدة 6 أشهر، لم تتم استشارة مجلس النواب أو لجنة الإسكان داخل البرلمان بشأنه، وأن القرار ليس أفضل الحلول، مشددين علي أنه كان يجب أن تكون أسباب القرار وخلفياته معلنة للجميع.

كان محافظ القاهرة أصدر قراراً بوقف تراخيص البناء بـ8 أحياء هي «مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، المعادى، غرب القاهرة، الزيتون، حدائق القبة».

وقال خالد شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، إنه لا يعرف سبب صدور ذلك القرار، وهل يرجع لفساد المحليات أم لتقنين وضع جديد، متسائلاً: «في حالة وجود مستثمر يريد البناء، ألن يعرقل هذا القرار الاستثمار، خاصة أن هناك استثمارا عاما، واستثمارا عقاريا».

وأوضح أن هذا القرار يجب أن يكون واضحًا ومعلنًا خلفياته وأسبابه للجميع، مشيراً إلي أنه حتي الآن لم يلتق أحدا من المسئولين، نظرًا لتواجده خارج القاهرة، إلا أنه سيحاول التواصل مع المسئولين لفهم سبب اتخاذ هذا القرر.

وقال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم تتم استشارة اللجنة في القرار، مؤكداً أن اللجنة تضم قامات، وشخصيات ذات فكر عالٍ، كان سيفيد المحافظة.

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وأوضح أنه حتي النواب الفائزين علي المقاعد الفردية لديهم حلولاً وأفكارًا نظراً لتفاعلهم مع الشارع ودرايتهم بمشاكل العشوائيات والعقارات.

وتابع: «احنا عاوزين نساعد، لأن أي عمل سيتم دون دراسة سيكون مصيره الفشل، وبالتالي القرار الذي اتخذته المحافظة ليس أفضل الحلول، ولو تمت استشارة البرلمان، كان من الممكن إفادتهم بشكل كبير».

في المقابل، قال النائب كريم سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، إن محافظ القاهرة أصدر قرارا بوقف التراخيص بالبناء ببعض أحياء محافظة القاهرة لمدة 6 أشهر وبدأ العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية أمس.

وأشار نائب دائرة مصر الجديدة -إحدي الدوائر المشمولة بقرار محافظ القاهرة- إلي أن هذا القرار كان أحد المطالب، التي تقدم بها طوال دور الانعقاد السابق، بهدف وقف البناء العشوائي داخل هذه المناطق-حسب قوله.