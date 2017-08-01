آخرها «الخازوق المغري».. 8 تصريحات شاذة لـ«علي جمعة»

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قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، فى برنامجه "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "إن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ويقدر لهم الرزق، وإنه في ناس الآن بتضحك على الناس وتقول ليهم مافيش ربنا، وإن الله ده وهم عملته البشرية.. لو مافيش ربنا الدنيا هتبقى سودة وكئيبة وخازوق مغري.. وتبقى وحشة قوي.. الملحد ده عاوز يتعس نفسه"، كلمات جمعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البعض على كلمة "خازوق مغرى" واصفين تلك الألفاظ بغير اللائقة ولا يجب أن تخرج من أفواه العلماء ورجال الدين بالأخص.

كلمات جمعة عن الإلحاد ووصف الحياة دون دين بأنها "خازوق مغري" تستدعي للذاكرة أغرب الفتاوى المثيرة للجدل، التي قالها الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال الفترة الماضية.

إليزابيث من آل النبي

قال الدكتور على جمعة، إن الملكة البريطانية إليزابيث تمتد جذورها ونسبها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح مفتى الديار السابق، أن جد الملكة كان من آل هاشم، من آل النبي، فكيف لم تصبح الملكة (إليزابيث) مسلمة؟ لأن جدها ترك الإسلام بسبب الضغط والقهر كما جرى مع المسلمين المورسكين في إسبانيا، كنا نتعرض للضرب من الشرق والغرب والفقه الذي قيل في ذلك الوقت كان سببه هذا الضرب.

النظر إلى المتبرّجة حلال.. والمحجبات لا

أفتى الدكتور على جمعة، خلال إحدى حلقاته برنامج "والله اعلم" أنه لا يأثم الرجل على النظر إلى المرأة المتبرجة، لأنها أسقطت الرخصة التي منحتها لها الشريعة الإسلامية، بينما لا بد من استئذان المرأة المحجبة للنظر إليها، لأن لها رخصة.

وبرر جمعة الفتوى بما فعله الإمام جعفر الصادق والكرخي وغيرهما بأن أسقطوا حُرمة النظر إلى النساء العاريات في بلاد ما وراء النهر.

الاتصال بالزوجة قبل العودة للمنزل لعدم ضبطها بالزنى

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسجيلاً صوتيا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يعود إلى درس ديني ألقاه في مسجد السلطان حسن، كان جمعة يتحدث عن تساهل الرجل مع زوجته.

وقال جمعة: "يتعين على الرجل قبل ما يروح بيته يتصل بمراته ويقول لها أنا جاي بعد نصف ساعة، احتراما لنساء المسلمين"، مؤكدا أنه إذا عاش رجل مع زوجته وهو لا يعلم أنها على علاقة برجل، وتشكك فقضى على الشك في نفسه، فلا بأس، والنبي صلي الله عليه وسلم، كان يأمرنا بذلك، ويقول (من آتي منكم من السفر، فلا يطرقن أهله بليل).

وأضاف أن "الإتيكيت الإسلامي" علمنا ذلك "تتصل بالتليفون، لكن يقولك إفرض معاها واحد، إفرض يا سيدي، خليه يمشي، اتصل بالتليفون يا خويا، فالنبي علمنا الجمال والحلاوة".

الحشيش والأفيون طاهران

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كما أفتى الدكتور على جمعة، في إحدى حلقات برنامجه "والله أعلم" على شاشة "سي بي سي"، أن السجائر والحشيش والأفيون أشياء طاهرة لا تنقض الوضوء، لكنها حرام، مؤكدًا أنه يجوز للرجل الصلاة وفي جيبه "حشيش" أو "أفيون"، لأنها طاهرة، لكن تعاطيها حرام بحرمة التدخين.

واستشهد جمعة فى فتواه بالإنسان الذى يكذب ويغتاب الناس، إذا صلى، فصلاته صحيحة، لا أمر فيها، والذى يشرب السجائر صلاته صحيحة لا مشكلة فيها، أما الخمر فهو نجس فمن يصلي وفى جيبه خمر فصلاته باطلة .

أبو الهول هو النبي إدريس

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق، خلال برنامجه "والله أعلم" إن أبا الهول هو نبي الله إدريس، وكان يلقب بهرمس الهرامسة.

وأوضح على جمعة، أن كتب التاريخ ذكرت أن إدريس هو أبو الهول، كما تطلق عليه كتب التوراة أخنوخ، وأن الله أوحى إليه وخصّه بمفتاح باب النجوم.

الرسول مواليد برج الحمل

أفتى على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، فى إحدى حلقات برنامجه "والله أعلم"، أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، من مواليد برج الحمل، لأنه ولد يوم 22 إبريل، وأن النبي ولد فى آخر يوم ببرج الحمل.

الزواج حلال دون مأذون

أكد على جمعة، المفتى السابق، أن للزواج أركانا مثل القبول والإيجاب، وأن يكون الزواج أمام اثنين من الشهود العدول، وأن تقول الزوجة ردا على طلب الزوج لها "زوّجتك نفسى".

وأوضج جمعة أن الزواج يكون بولي، أما إذا كانت بالغة وثيبًا فيمكن أن تزوج نفسها، كما يجب أن يتم تحديد المهر، منوهًا بأن بهذه الأمور يصبح الزواج خاليا من الموانع الشرعية وحلالا حتى ولو تم دون مأذون أو ورقة.

أولياء الله يزنون مثل غيرهم

أفتى الدكتور على جمعة بفتوى مثيرة للجدل، بأن أولياء الله الصالحين، قد يزنون مثلهم مثل غيرهم، وأن رجلاً يمكن أن يصل إلى حد ظهور كرامات عليه لكنه في الوقت نفسه يزني.

واستشهد مفتى الديار السابق فى فتواه بتلميذ المرسي أبو العباس، الذي زنى، وأن أحد الأولياء تظاهر بالزنى أمام بعض مريديه، فانصرفوا وشتموه، إلا واحدا منهم، فتعجب الولي لأمره، وسأله عن السبب فأجابه: "ما اتبعتك على أنك نبي".