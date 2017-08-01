الطبيب المتهم بنسيان "مسمار" في فك الكاتب مؤمن المحمدي: "مكنتش أقصد"

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الثلاثاء، صرف طبيبين يعملان بمستشفى خاص بعد الاستماع لأقوالهما في بلاغ الكاتب مؤمن المحمدي؛ يتهمهما بنسيان "مسمار وسمبلة حفر" في جيوبه الأنفية خلال إجراء عملية زرع أسنان.

واعترف الطبيب المعالج "إيهاب.ع" بأنه أجرى العملية للمريض ونسي "مسمار" في فكه دون قصد، وعندما اكتشف الأمر طلب من المريض عمل أشعة لتحديد مكانه، وإعادة العملية.

وقال الكاتب مؤمن المحمدي على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" إنه خضع لعملية زرع أسنان فاشلة، حيث توجه لطبيب أنف وأذن وحنجرة، هو الدكتور "إيهاب ع"، لعلاجه بعد تعرضه لمشكلات كثيرة، منها نزيف باللثة 12 ساعة، مضيفا، "خضعت لعملية استغرقت 6 ساعات لنزع الأدوات من الداخل التى تسبب فيها أطباء الأسنان بينما كان أملى هو زرع أسنان".

وأضاف أنه سيظل بدون أسنان على حالته تلك حتى يمر وقت كاف على العملية يسمح بتمكينه من تركيب الأسنان.

وتقدم مؤمن المحمدي ببلاغ لنيابة مدينة نصر، يتهم فيه الطبيب بالإهمال ونسيان "مسمار في فكه" وتعريض حياته للخطر، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.