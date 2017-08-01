أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الطبيب المتهم بنسيان "مسمار" في فك الكاتب مؤمن المحمدي: "مكنتش أقصد"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الطبيب المتهم بنسيان "مسمار" في فك الكاتب مؤمن المحمدي: "مكنتش أقصد"

05:05 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

نيابة مدينة نصر أول

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الثلاثاء، صرف طبيبين يعملان بمستشفى خاص بعد الاستماع لأقوالهما في بلاغ الكاتب مؤمن المحمدي؛ يتهمهما بنسيان "مسمار وسمبلة حفر" في جيوبه الأنفية خلال إجراء عملية زرع أسنان.

واعترف الطبيب المعالج "إيهاب.ع" بأنه أجرى العملية للمريض ونسي "مسمار" في فكه دون قصد، وعندما اكتشف الأمر طلب من المريض عمل أشعة لتحديد مكانه، وإعادة العملية.

وقال الكاتب مؤمن المحمدي على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" إنه خضع لعملية زرع أسنان فاشلة، حيث توجه لطبيب أنف وأذن وحنجرة، هو الدكتور "إيهاب ع"، لعلاجه بعد تعرضه لمشكلات كثيرة، منها نزيف باللثة 12 ساعة، مضيفا، "خضعت لعملية استغرقت 6 ساعات لنزع الأدوات من الداخل التى تسبب فيها أطباء الأسنان بينما كان أملى هو زرع أسنان".

وأضاف أنه سيظل بدون أسنان على حالته تلك حتى يمر وقت كاف على العملية يسمح بتمكينه من تركيب الأسنان.

وتقدم مؤمن المحمدي ببلاغ لنيابة مدينة نصر، يتهم فيه الطبيب بالإهمال ونسيان "مسمار في فكه" وتعريض حياته للخطر، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سقوط تشكيل الشرطة المزيف .. تخصص في النصب على المواطنين عبر" فيس بوك"

    أخبار

  • إخلاء سبيل "حدث" لسرقته فيس بوك الفنانة "سيمون".. والمتهم: "ماكنتش

    أخبار

  • إحالة عصابة نسائية لسرقة رواد المولات بأسلوب "المغافلة والاحتكاك"

    أخبار

  • حكاية شمس.. فتاة سودانية تلجأ لمباحث الإنترنت بعد تهديدات بنشر صور

    أخبار

إعلان

9c91008b8a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة