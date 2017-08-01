طيران الاتحاد الإماراتي "يساعد" استراليا في كشف مخطط لتفجير طائرة

مصراوي Masrawy

لندن – (بي بي سي):

قال طيران الاتحاد الإماراتي إنه "يساعد" الشرطة الاسترالية في تحقيق بشأن مخطط إرهابي أحبطته السلطات لتفجير طائرة.

وتفتش الشرطة خمسة منازل في سيدني بعد اعتقال اربعة رجال في مداهمات السبت.

وقال المحققون إن من من المرجح أن المخطط المزعوم يتضمن تفجير قنبلة صنعت يدويا.

ولم تحدد الشرطة شركة الطيران المعنية، ولكن المسؤولين يصفون العملية بأنها "معقدة".

وقالت شركة الاتحاد في بيان مقتضب الثلاثاء "يساعد فريق أمن الملاحة الجوية في شركة الاتحاد الشرطة الفدرالية الاسترالية مع تحقيقها والأمر مستمر".

وأضافت "تلتزم الاتحاد كلية بإجراءات الأمن المشددة في المطارات في استراليا وتتابع الموقف عن كثب"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقالت تقارير محلية إن المشتبه فيهم كانوا يخططون لاستخدام غاز سام أو قنبلة بدائية الصنع في صورة مفرمة للحم، ولكن الشرطة لم تعط تفاصيل عن الأمر.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول إن المداهمات كانت "عملية مشتركة كبيرة لمكافحة الإرهاب".

ويوم الأحد أعطى قاض تصريحا بزيادة فترة الاحتجاز، مما يعني أن الأربعة يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى أسبوع دون توجيه اتهام.

وقالت الشرطة إنه لم توجه اتهامات بعد.

وشددت المطارات الاسترالية اجراءاتها الأمنية واضطر المسافرون للانتظار في صفوف طويلة بعد أن نُبه عليهم بالوصول إلى المطار في وقت أبكر من المعتاد.

وتم رفع مستوى التأهب الأمني للإرهاب في البلاد إلى "محتمل".