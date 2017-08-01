نائب الرئيس الأمريكي: ترامب سيوقع قريبا على العقوبات ضد موسكو

تبليسي – (أ ش أ):

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع قريبا على العقوبات الجديدة التي أقرها مجلسا الشيوخ والنواب على روسيا الأسبوع الماضي.

وأكد بنس -خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء جورجيا جيورجي كفيريكاشفيلي أرودته قناة (الحرة) الأمريكية- أن رفع العقوبات عن موسكو يتطلب منها العودة عن التحركات التي دفعت لفرض هذه العقوبات.

ودعا نائب الرئيس الأمريكي روسيا لتغيير سلوكها من أجل رفع هذه العقوبات عنها، لافتا إلى أن موسكو تهدد الاستقرار في أوكرانيا وتساند أنظمة مارقة مثل النظام الإيراني والنظام الكوري الشمالي، ونأمل في تحسين العلاقات معها خلال الفترة المقبلة.

كان مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ قد صوتا -بشبه إجماع الأسبوع الماضي- على العقوبات الاقتصادية الجديدة، وردت روسيا بفرض تخفيض كبير في عدد العاملين في البعثات الأمريكية على أراضيها من الدبلوماسيين أو الموظفين التقنيين.