بالصور.. "محلب" يترأس اجتماعا لبحث تطوير بحيرة المنزلة في بورسعيد
بالصور.. "محلب" يترأس اجتماعا لبحث تطوير بحيرة المنزلة في بورسعيد
04:44 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
ترأس المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمحافظة بورسعيد، لبحث آخر المستجدات التي تجري في مشروع تطهير وتطوير بحيرة المنزلة.
وناقش الاجتماع الذي استمر قرابة الـ4 ساعات الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن في تطهير البواغيز القائمة بين البحيرة والبحر المتوسط، وقناتي التطهير من البواغيز داخل البحيرة لإعادة الملوحة وإزالة الملوثات المتراكمة بها في حركة دخول وخروج مياة البحر إلى البحيرة.
وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن الحضور اتفقوا على ضرورة إزالة كافة أشكال التعديات غير القانونية الموجودة بالبحيرة ومتابعة المشروعات التي تنفذ لمعالجة الملوثات ومن أهمها مشروع معالجة مياة الصرف الصناعي الجاري تنفيذه في جنوب بورسعيد، مشددين على الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بعدم الإضرار بفئة الصيادين العاملين بالبحيرة وأسرهم في مشروع التطهير.
حضر الاجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحافظي دمياط والدقهلية، واللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الثروة السمكية وهيئة حماية الشواطئ، ومديري الأمن بالمحافظات الثلاثة.
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