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بالصور.. محافظ القليوبية يناقش خطة لتطوير الطرق

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ القليوبية يناقش خطة لتطوير الطرق

04:39 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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بالصور.. "محلب" يترأس اجتماعا لبحث تطوير بحيرة المنزلة في بورسعيد

القليوبية - أسامه علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس أسامة عقيل أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، والمهندس محمد صلاح رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لبحث تطوير عدة طرق رئيسية بالمحافظة، وإنشاء طرق جديدة، لحل أزمات التكدسات المرورية بالمدن، خاصة مدينة القناطر الخيرية السياحية، ومنطقة عرب العليقات بالخانكة، في إطار دعم خريطة الاستثمار بالمحافظة، للبدء في تطوير تلك المناطق ووضعها على الخريطة السياحية.

وخلال الاجتماع ناقش عشماوي توسعة ورصف طريق الترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، وطريق "القناطر الخيرية - قليوب"، وطريق "طوخ - شبين - الخانكة"، كما تم مناقشة إنشاء طريق جديد من منطقة عرب العليقات وربطه بطريق شبين القناطر بمسافة 6 كيلو متر.

وناقش عشماوي مع عقيل، توسعة نفق "شعراوي" أسفل السكة الحديد، وتوسعة نفق "سعد زغلول" بالمنشية، لتخفيف التكدسات المرورية بتلك المناطق الحيوية، لتكتمل منظومة تطوير مدينة بنها ويشعر المواطن بتحسن الخدمة وتحقيق السيولة المرورية.

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