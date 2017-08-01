في أولى تصريحاته.. "الخشت": لدي استراتيجية كاملة لتطوير جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة: "السابقون في جامعة القاهرة قاموا بجهد، كبير والدكتور جابر نصار رئيسها السابق قد أضاف الكثير في ظل الأوقات الصعبة التي كانت تمر بها البلد، وأنا كنت أحد أركان مجموعة العمل أثناء رئاسته للجامعة".

وأضاف الخشت، في أولى تصريحاته بعد تعيينه رئيسا لجامعة القاهرة: "نحن سوف نعمل في الفترة المقبلة بطريقة مؤسسيه"، لافتا إلى أن العمل لن يقتصر على فرد وإنما هو مجموعات مشتركة.

وأشار إلى أن "جامعة القاهرة لم تصل إلى عصر جامعة الجيل الثالث رغم كل الإصلاح، الذي شهدته الفترة الماضية".

وشدد الخشت: "يجب أن يتم ربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية من أجل الاستفادة من قيمة البحث العلمي الحقيقية".

وتابع: "أيضا لدينا تحدٍ للإرهاب وسوف نعمل علي تجديد الخطاب الديني لأن الجامعة مدعوة إلى أن تكون طرف فيه ويعد هو أهم تحدياتها".