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«السياحة»: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى واستغاثات الحجاج

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«السياحة»: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى واستغاثات الحجاج «السياحة»: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى واستغاثات الحجاج

التحرير

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أعلنت وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مكاتب ثابتة للجان معاينة ومراجعة عقود سكن الحجاج المصريين بالمملكة العربية ، لموسم حج 1438 هـ، وحددت مواقع اللجان بكل من: مكة المكرمة "فندق الشهداء الكائن بمنطقة أجياد"، وفي المدينة المنورة "فندق الشام - المنطقة المركزية الشمالية".

وخصصت الوزارة خطوطا ساخنة للتواصل السريع مع لجان الوزارة في حالة الطوارئ والشكاوى، حملت أرقام:

تليفون لجنة أجياد: 00966504797434

تليفون لجنة المسفلة وجرول: 00966504838254

تليفون لجنة العزيزية: 00966567651280 - 00966504592608

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تليفون لجنة المدينة المنورة: 00966555386899

وفي سياق متصل اعتمدت الوزارة 10 مناطق يمكن للحجاج المصريين السكن بها خلال موسم الحج، وهي: "أجيال المسلفة وغزة وجرول والعزيزية والنزهة والزهر والمدينة المنورة والمنطقة المركزية الشمالية والغربية"، بشرط عدم تجاوز حدود المسافات المكررة في كل من مكة والمدينة، ٢٠٠٠ متر.

واشترطت الوزارة للتسكين بمنطقة "ريع بجش" التي تتميز بفنادق ذات مستوى مرتفع، أن تخضع تلك الفنادق للتقييم، وتحصل على موافقة لجنة المعاينات وفقا للضوابط الوزارية الصادرة لموسم الحج ١٤٣٨ هجرية، وتنتهي لجان المعاينة من عملها في ٣ "ذو الحجة"، ثم تتسلم منها لجان الإشراف المهمة في ٢٥ "ذو القعدة".

من جانبها أعلنت غرفة شركات السياحة عن وصول الحوالات البنكية الخاصة بالمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق فى الفوز بقرعة الحج هذا العام، إلى مقر الغرفة، مطالبة شركات السياحة وشركات "رأس التضامن"، بإيفاد مندوب عنها يحمل المستندات الرسمية للحصول على الحوالات ورد المبالغ لأصحابها.

كانت ضوابط الحج الصادرة عن وزارة السياحة، قد ألزمت المواطنين المتقدمين لقرعة الحج بسداد ٢٠ ألف جنيه جدية حجز لمستوى الخمس نجوم، و١٥ ألفا للأربع نجوم، و١٠ آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري.

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التحرير

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