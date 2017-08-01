رئيس «محلية النواب»: الحكومة جادة في إنشاء الشركة القابضة للقمامة

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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة جادة في إنشاء الشركة القابضة للقمامة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، بحضور الأمين العام لوزارة التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار، أن الحكومة جادة في إنشاء هذه الشركة، وهذا ما اتضح خلال الأيام الماضية، ولفت إلى أنه لأول مرة أرى فريق عمل متناغما، يقوده رئيس الحكومة في إنشاء هذه الشركة، وأن هذه الجهود تستلزم شكر الحكومة عليها.

وقال السجيني إن اللجنة عقدت قرابة 18 اجتماعا للوصول إلى هذه الخطوة، وتعرضنا خلال المناقشات بشأنها لكم كبير من الخمود، ولكن في النهاية وصلنا إلى ما هو مطلوب للقضاء على أزمة القمامة.

وأوضح أن الحكومة وعدت باختيار فريق العمل لهذه الشركة، والانتهاء من تشكيله خلال 4 أسابيع من أجل البدء الفعلي في نشاطها.

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وأشار إلى أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى، بشأن اختيار القيادات المحلية فى مصر، لافتا إلى أن من يراقب لا يزكي أي قيادات محلية، وبالتالي النواب لم يتقدموا بأي طلب لتزكية اختيار قيادة محلية بعينها في أي مكان من الأماكن على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن تزكية أي قيادات محلية من أشخاص دون اختصاصهم خارج الوزارة يعتبر مفسدة، وهو ما تم التوافق عليه مع وزير التنمية المحلية، ومن ثم لم ولن يقوم أي نائب بتزكية أو طلب اختيار قيادات محلية، ولا بد من الالتزام بالنص الدستوري في أن تتخذ الجهة التنفيذية قرارها، والبرلمان يراقبها فقط.

وأوضح أن بعض الشكاوى تمثلت في أنه يتم اتخاذ قرارات متضاربة في اختيار القيادات، حيث يعين الوزير شخصا ويذهب لرئاسة المدينة أو القرية ويجد شخصا آخر لا يزال في منصبه وهو أمر يمثل حرجا كبيرا، بالإضافة إلى شكاوى كثيرين بشأن السكرتير العام وعدم إدراكه عمل المحليات، ونقل قيادات محلية من أقصى الشرق للغرب والعكس وهذا أمر في حاجة إلى إعادة النظر.

وأضاف السجيني أن مسألة النقل تتطلب أن يتم فى محيط إقليم وليس من الشرق للغرب، قائلا: «تلقينا شكاوى كثيرة بشأن اختيار القيادات المحلية».