نائبة تطالب بمراكز لخدمة المستثمرين بالمحافظات

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طالبت النائبة ثريا الشيخ، عضوة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك مقرات لمراكز خدمة المستثمرين في كل محافظات مصر للتسهيل على المستثمرين.

وأضافت خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، -لاستعراض اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، برئاسة النائب عمرو غلاب- أنه من غير المعقول أن يأتي أي مستثمر إلى القاهرة للحصول على تراخيص المشروعات، لافتة إلى أن وجود مكاتب في كل محافظة يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء وسرعة إنجاز الإجراءات.

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وأوضح النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن التعامل سيكون في أغلب الأحيان إلكترونيا، ولن يكون هناك تعامل مباشر مع الموظفين، مما يقلل من احتمالية تعطيل الإجراءات.

يأتي هذا على خلفية إسناد مجلس الوزراء مهمة وضع اللائحة التنفيذية لوزيرة الاستثمار، التى أعدتها وطرحتها للنقاش مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، للاستماع إلى كل الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون دون وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون والمختصة بإعداد الخريطة الاستثمارية والحوافز الاستثمارية، وكذلك عدم تعارض مواد اللائحة مع القوانين القائمة في تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لأي قانون تمثل الخطوات التنفيذية التي يتعامل معها أي مستثمر.