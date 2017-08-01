استمرار حبس 26 إخوانيا في حرق كنيسة "مار جرجس" بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس 26 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، متهمين في أحداث عنف "ميدان الثقافة"، وإحراق كنيسة "مار جرجس".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في تحقيقات القضية، حرق كنيسة مار جرجس، والتحريض على العنف، والقتل والشروع في القتل، والتخريب، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام، والاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والشروع في السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين .

تعود أحداث القضية إلى 14 من شهر أغسطس من عام 2013 ، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان وقوات الشرطة في محيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج .