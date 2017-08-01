ذبح عامل ومقتل آخر في مشاجرة مسلحة بالبدرشين بسبب 1500 جنيه

كتب – محمد شعبان:

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بمنطقة البدرشين، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخصين بسبب الخلاف على مبلغ مالي.

وتلقى اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة البدرشين، يفيد بنشوب مشاجرة بين كل من "سعيد.س.ع" عامل، من عائلة "برعي" مع "حمادة.ج.م"، عامل، من عائلة "البنا"، بسبب مطالبة الأول للثاني برد مبلغ 1500 جنيه، اقترضها منه.

وتدخل شقيق الأول ووالد وعم الثاني لنصرتهما، وأطلق عم الثاني أعيرة نارية من فرد خرطوش، فأصابت المجني عليه الأول بالصدر وأودت بحياته، وتعدى شقيق الضحية على الثاني بمطواة محدثا إصابته بجرح غائر بالرقبة سقط على إثره جثة هامدة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى البدرشين العام.

ودفعت قوات الأمن بالجيزة بتعزيزات أمنية؛ لمنع تجدد الاشتباكات بين عائلتي "برعي" و"البنا" بقرية أبو رجوان قبلي بمركز البدرشين..

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.