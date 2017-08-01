أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

منظمتان إغاثيتان: وضع المدنيين في مدينة الرقة السورية مأساوي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منظمتان إغاثيتان: وضع المدنيين في مدينة الرقة السورية مأساوي

04:25 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

منظمتان إغاثيتان: وضع المدنيين في مدينة الرقة السورية مأساوي

أرشيفية

بيروت - (د ب أ):

أكدت منظمتان إغاثيتان أن المدنيين في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية الطارئة.

وحذرتا من أن الوضع الطبي والصحي في المدينة، التي تعد العاصمة الفعلية لتنظيم داعش، مستمر في التدهور.

وقالت فانيسا كراموند المنسقة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود إن "المرضى يخبروننا بأن عدداً كبيراً من المرضى والجرحى عالقون في مدينة الرقة ويعانون من صعوبة في الحصول على الرعاية الطبيّة أو يعجزون عن الحصول عليها بتاتاً وأمامهم فرصة ضئيلة للهروب من المدينة".

وذكرت أن "العدد المحدود من المرضى الذين عالجتهم المنظمة يشير إلى أن الطريقة الوحيدة للخروج هي عبر تهريبهم، ما يتسبب بتأخيرات خطيرة في الحصول على العلاج الطبي الطارئ".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن سلامة آلاف المدنيين المحاصرين داخل الرقة تشكل مصدر قلق بالغ مع استمرار القتال والعمليات العسكرية في المنطقة.

وأضاف المكتب في بيان أن "التقارير تفيد بأن الظروف الصحية في الرقة تتدهور بسرعة، حيث لا يزال الناس معرضون للإصابة بأمراض وبائية مثل الكوليرا والالتهاب الكبدي، وسط تقديرات بأن عدد المحاصرين يتراوح بين 20 ألفا و50 ألفا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تركيا تندد بتصريحات الموفد الأمريكي لدى التحالف ضد تنظيم داعش

    أخبار

  • المرصد: قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على حي جديد في جنوب مدينة الرقة

    أخبار

  • مقتل 12 من داعش في قصف جوى عراقي على تلعفر

    أخبار

  • قطع رؤوس 7 رجال في الفلبين بسبب تخريب مزرعة لأحد قادة أبو سياف

    أخبار

إعلان

f483e29db9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة