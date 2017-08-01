منظمتان إغاثيتان: وضع المدنيين في مدينة الرقة السورية مأساوي

بيروت - (د ب أ):

أكدت منظمتان إغاثيتان أن المدنيين في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية الطارئة.

وحذرتا من أن الوضع الطبي والصحي في المدينة، التي تعد العاصمة الفعلية لتنظيم داعش، مستمر في التدهور.

وقالت فانيسا كراموند المنسقة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود إن "المرضى يخبروننا بأن عدداً كبيراً من المرضى والجرحى عالقون في مدينة الرقة ويعانون من صعوبة في الحصول على الرعاية الطبيّة أو يعجزون عن الحصول عليها بتاتاً وأمامهم فرصة ضئيلة للهروب من المدينة".

وذكرت أن "العدد المحدود من المرضى الذين عالجتهم المنظمة يشير إلى أن الطريقة الوحيدة للخروج هي عبر تهريبهم، ما يتسبب بتأخيرات خطيرة في الحصول على العلاج الطبي الطارئ".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن سلامة آلاف المدنيين المحاصرين داخل الرقة تشكل مصدر قلق بالغ مع استمرار القتال والعمليات العسكرية في المنطقة.

وأضاف المكتب في بيان أن "التقارير تفيد بأن الظروف الصحية في الرقة تتدهور بسرعة، حيث لا يزال الناس معرضون للإصابة بأمراض وبائية مثل الكوليرا والالتهاب الكبدي، وسط تقديرات بأن عدد المحاصرين يتراوح بين 20 ألفا و50 ألفا".